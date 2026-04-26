A vacina contra a hepatite A será um dos destaques da programação do Vacimóvel em Juiz de Fora na próxima semana. A aplicação será destinada a públicos específicos, como crianças de 15 meses a menores de 5 anos não vacinadas, gestantes, pessoas com doenças hepáticas, imunossuprimidos e pessoas em uso de PrEP, além de contatos de casos confirmados.

O atendimento será realizado nesta segunda-feira (27), na Praça Dr. Dirceu de Andrade, no bairro Cascatinha, e na terça-feira(28), na Praça Jarbas de Lery Santos, em São Mateus.

Além da hepatite A, o Vacimóvel também vai oferecer outras vacinas do calendário nacional, como covid-19, influenza, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, HPV, meningite, hepatite B, dTpa, dupla adulto e a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR).

Para se vacinar, é recomendado apresentar documento de identidade e cartão de vacina, mas a ausência não impede o atendimento. Em alguns casos, como pessoas com comorbidades, gestantes ou puérperas, pode ser necessário apresentar documentos complementares.

A vacinação também segue disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município durante a semana.