Um incêndio em vegetação atingiu cerca de 4 mil metros quadrados na Rua Três Ilhas, no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, no início da noite desse domingo (26). O fogo ocorreu em um lote vago nos fundos do Seminário Santo Antônio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente devido à grande quantidade de material vegetal seco e atingiram um bambuzal na área. Para controlar o incêndio, foram utilizados aproximadamente 15 mil litros de água.

A ocorrência mobilizou 10 militares, quatro viaturas e contou com o apoio de caminhões-pipa. Após o combate, foi realizado o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. As causas do incêndio não foram identificadas.

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