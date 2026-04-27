A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de variação na nebulosidade, com início mais abafado e melhora gradual do tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (27), o dia será de muitas nuvens ao longo de todo o período, com temperaturas entre 18°C e 34°C e sensação de tempo abafado, apesar dos ventos fracos.

Na terça-feira (28), o dia começa com poucas nuvens, mas o céu fica encoberto à tarde e nublado à noite. As temperaturas variam entre 18°C e 33°C, com leve queda na máxima.

A quarta-feira (29) terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, mantendo o padrão de instabilidade leve. Os termômetros marcam entre 18°C e 32°C.

Na quinta-feira (30), o destaque é a presença de nevoeiro, com muitas nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre 17°C e 31°C.

Já na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, o tempo fica firme, com céu claro e poucas nuvens, e temperaturas entre 18°C e 31°C.

Ao longo da semana, a umidade do ar segue elevada, variando entre 30% e 100%, enquanto os ventos permanecem fracos, sem mudanças significativas nas condições gerais.