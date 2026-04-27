As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti seguem em 19 bairros de Juiz de Fora nesta segunda-feira (27), com reforço do uso de drones na região Norte. O trabalho inclui visitas domiciliares, aplicação de larvicida e mapeamento de áreas com possíveis focos da dengue. Segundo as equipes de saúde, a maior parte dos criadouros ainda está dentro das residências, o que mantém o risco de transmissão da doença.

Os agentes percorrem os bairros realizando inspeções em imóveis, com foco na eliminação de água parada em locais como caixas d’água, ralos e recipientes expostos. Quando necessário, é feita a aplicação de larvicida. A entrada nas casas depende da autorização dos moradores, e a recusa pode comprometer o controle da doença.

O uso de drones tem sido adotado principalmente em áreas de difícil acesso, como terrenos baldios e imóveis abandonados. A tecnologia permite identificar focos e também aplicar produtos de forma mais rápida e direcionada.

As ações estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na Zona Norte, além do trabalho com drones, há atividades em bairros como Amazônia, Bairro Industrial, Distrito Industrial, Barreira do Triunfo, Novo Triunfo e Santa Cruz. Já os drones atuam em locais como Jardim Natal, Encosta do Sol, Jóquei Clube, Francisco Bernardino, Esplanada, Monte Castelo e Carlos Chagas.

Outras regiões também recebem equipes: na Zona Oeste, os trabalhos ocorrem no Condomínio Granville e Cidade Universitária; na Zona Sul, no bairro Arco-Íris; na Zona Leste, em Bonfim e Progresso; e na Zona Nordeste, no Parque Independência.

A orientação é para que moradores permitam a entrada dos agentes, que atuam identificados, para vistoria dos imóveis. A população também pode denunciar possíveis focos do mosquito por WhatsApp, e-mail ou plataformas digitais da prefeitura, além de atendimento presencial em unidades municipais.

Tags:

Dengue