O abastecimento de água será interrompido temporariamente nesta quarta-feira (29) em bairros da Zona Sul de Juiz de Fora para a realização de um reparo em uma estação elevatória. A previsão é que o fornecimento seja normalizado na manhã de quinta-feira (30), após a conclusão do serviço.

A interrupção pode atingir imóveis nos bairros Cruzeiro do Sul, Graminha, Jardim América, Santa Luzia e regiões próximas.

De acordo com a companhia responsável pelo abastecimento, o serviço será feito na Estação Elevatória de Água Tratada Machado Sobrinho, localizada no bairro Boa Vista.

Ainda segundo a empresa, imóveis que possuem caixa d’água com capacidade suficiente para pelo menos 24 horas de consumo não devem ser afetados durante o período de manutenção.

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