A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou o enterro de animais de estimação em cemitérios de Juiz de Fora. A proposta do vereador Cido Reis (PCdB) visa autorizar o sepultamento de cães e gatos de estimação em sepulturas, lóculos, gavetas, carneiros e jazigos. A previsão é o sepultamento ser realizado exclusivamente no jazigo pertencente à família do tutor e as despesas serem pagas pelo responsável pelo animal.

O enterro só pode ser feito com o animal embalado individualmente em uma urna ou invólucro bem vedado. Fica impedido ainda contato direto com corpos humanos no cemitério. “É uma forma de oferecer uma opção de despedida com mais cuidado, carinho e mais próxima da família, [...] uma forma de atender, com dignidade, às necessidades emocionais dos tutores”.A proposta aprovada ainda define o que são considerados animais domésticos: os que convivem habitualmente com humanos por questões de companheirismo, que reúnam características pertinentes à convivência sadia e que tenham habitado com seus tutores em suas residências, com peso máximo de 120 kg.

Cido Reis também argumenta a favor do projeto que, além do sofrimento da perda, há a incerteza sobre onde enterrar os animais de forma digna ou ainda o alto custo que envolve o sepultamento nos poucos cemitérios de animais existentes em Juiz de Fora.







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