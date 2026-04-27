Uma picape com registro de roubo no estado do Rio de Janeiro foi recuperada na última semana em Juiz de Fora.O veículo, localizado no bairro São Benedito, apresentava sinais de adulteração e indícios de clonagem.

De acordo com a Polícia Civil, durante a verificação, foi constatada a existência de outro automóvel com os mesmos elementos identificadores, o que reforça a suspeita de fraude.

A picape foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais. O caso segue em investigação para identificar os responsáveis e possíveis ligações com outros crimes.

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