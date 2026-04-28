Um engavetamento envolvendo quatro carros deixou duas pessoas feridas no fim da noite dessa segunda-feira (27), em frente à rodoviária de Juiz de Fora. As vítimas, um motorista e um passageiro, reclamavam de dores na região do pescoço e foram encaminhadas para uma unidade de saúde.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, as demais pessoas envolvidas não se feriram e já estavam fora dos veículos quando as equipes de resgate chegaram ao local.

Não houve vítimas presas às ferragens nem registro de mortes. Após o atendimento, a área foi isolada para segurança e o trânsito ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

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