A Rua Braz Bernardino, no Centro de Juiz de Fora, começou a ser parcialmente interditada nesta segunda-feira (27) para uma obra emergencial na rede de esgoto. A intervenção deve durar cerca de 30 dias úteis e atinge um trecho de aproximadamente 290 metros, entre a Rua Batista de Oliveira e a Avenida Rio Branco.

Segundo informações da Prefeitura de Juiz de Fora, a obra prevê a substituição da tubulação antiga por uma nova rede com maior capacidade, após registros frequentes de entupimentos que vinham comprometendo o sistema na região.

Durante os trabalhos, a interdição será total nos pontos em execução, conforme o avanço das equipes. O acesso será mantido para moradores e comerciantes, mas haverá impacto no trânsito e suspensão das vagas de estacionamento rotativo (Área Azul) ao longo da via.

A rua está sinalizada e conta com apoio de agentes para organização do tráfego. A região concentra grande número de estabelecimentos comerciais e restaurantes, o que deve intensificar os transtornos ao longo do período de obras.

A previsão é de que, após a conclusão, o sistema tenha maior capacidade de escoamento e redução nos casos de obstrução.

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