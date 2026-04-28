O abastecimento de água será interrompido temporariamente nesta terça-feira (28), entre 9h e 12h, em bairros da Zona Norte de Juiz de Fora para a realização de um reparo em uma estação elevatória. A previsão é que o fornecimento seja normalizado ainda na noite de hoje.

A interrupção pode afetar total ou parcialmente os bairros São Damião, Santa Cruz, Benfica, Santa Clara, Nova Era, Vila Paraíso e regiões próximas.

O serviço será realizado em uma estação do sistema localizada no bairro Santa Cruz. Durante o período, imóveis sem reservação adequada podem sentir os impactos da falta de água.

Segundo a companhia responsável pelo abastecimento, residências com caixa d’água com capacidade para ao menos 24 horas de consumo tendem a não ser afetadas pela interrupção temporária.

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