O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) convocou candidatos aprovados em processo seletivo para o cargo de motorista de veículo pesado a comparecerem nesta terça-feira (28), às 8h, em Juiz de Fora. O objetivo é dar início à etapa de exames médicos admissionais, fase final antes da possível contratação.

Os candidatos devem se apresentar na sede administrativa do Demlurb, localizada na Avenida Francisco Valadares, nº 1000, no bairro Vila Ideal. O comparecimento é obrigatório e deve ser feito no horário estabelecido.

A convocação faz parte da terceira chamada do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 003/2025 e é direcionada aos aprovados nas etapas anteriores.

Após a realização dos exames, os candidatos poderão ser contratados conforme os critérios definidos no edital.

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