As vistorias em imóveis do Bairro Industrial, etapa que antecede as obras de macrodrenagem e esgotamento sanitário, entraram na fase final. Cerca de 440 imóveis já foram visitados por engenheiros responsáveis pelo levantamento técnico, que precede o início das intervenções na região.



Nesta etapa, os trabalhos se concentram nas ruas Waldir Jesuíno da Silva e Ivan Fontes Martins, além de um trecho da Avenida Brasil entre essas vias. A expectativa é concluir as visitas nos próximos dias.



As obras fazem parte de um pacote de investimentos voltado à melhoria da infraestrutura urbana, com foco na redução de alagamentos e enchentes recorrentes no bairro.



Equipes também atuam no local orientando moradores e acompanhando o andamento das atividades. A recomendação é que a população permita o acesso aos imóveis para a realização das vistorias, que são feitas por profissionais identificados.



Em caso de dúvidas, moradores podem buscar informações pelos canais de atendimento disponibilizados pela prefeitura.

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