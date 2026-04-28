Uma adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde sábado (25), em Juiz de Fora, foi localizada no dia seguinte e já está de volta com a família. A jovem foi encontrada em segurança após buscas iniciadas logo após o registro do desaparecimento.

Segundo informações da Polícia Civil, o caso foi comunicado às autoridades no dia anterior, o que deu início às diligências para localizar a adolescente.

Após ser encontrada, a jovem foi levada para atendimento e passou pelos procedimentos de proteção previstos em lei antes de ser entregue à responsável legal.

As circunstâncias do desaparecimento ainda estão sendo apuradas.

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