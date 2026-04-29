Um casal de idosos, de 73 e 75 anos, foi agredido durante um assalto registrado na tarde desta terça-feira (28), na Rua Otília de Souza Leal, no Bairro Nova Califórnia, em Juiz de Fora. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.



Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a mulher apresentava ferimentos no rosto e na boca, causados por uma coronhada. Já o homem afirmou ter sido agredido, mas não apresentava lesões aparentes.



Os dois foram levados para o Hospital Unimed, onde passaram por avaliação. A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.

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