A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou, nesta quarta-feira (29), a nomeação de Richard Tavares de Souza para a Secretaria da Fazenda e de Fernanda Meireles Baumgratz para a Secretaria de Mobilidade Urbana, após a secretária da Fazenda, Fernanda Finotti, pedir exoneração do cargo.

Richard Tavares deixa a Secretaria de Mobilidade Urbana para assumir a gestão do orçamento municipal. Já Fernanda Baumgratz, que atuava como subsecretária de Transporte Público, passa a ser responsável pela condução da pasta.

Em nota, o Executivo municipal informou que a saída de Fernanda Finotti ocorreu a pedido e agradeceu à ex-secretária pelos serviços prestados ao longo de mais de cinco anos à frente da Fazenda.

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