Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Educação Financeira e Orçamento Familiar oferecido pelo Procon em Juiz de Fora. As aulas serão realizadas entre os dias 11 e 20 de maio, no período da noite, na sede do órgão.



Os interessados podem se inscrever até o dia 8 de maio pelo telefone (32) 2104-8702, ou formulário. O curso será ministrado por um especialista da área e tem como foco orientar participantes sobre organização financeira, controle de gastos e planejamento do orçamento familiar.



As aulas acontecem nos dias 11, 13, 15, 18 e 20 de maio, das 18h30 às 20h30, na Avenida Itamar Franco, 992. Ao final, os participantes recebem certificado de conclusão.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones disponibilizados pelo Procon.

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