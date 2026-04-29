A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou nesta semana um projeto de lei que estabelece medidas para aumentar a transparência na disponibilização e distribuição de medicamentos na rede pública de saúde do município. A proposta foi analisada e votada em reunião ordinária do Legislativo, responsável por deliberar matérias de interesse coletivo da cidade. A proposta é da vereadora Roberta Lopes (PL) e segue para sanção.



A iniciativa tem como objetivo garantir que a população tenha acesso mais claro às informações sobre os medicamentos oferecidos pelo sistema público, incluindo dados sobre estoque, disponibilidade e critérios de distribuição. A medida busca reduzir a desinformação e facilitar o acompanhamento por parte dos usuários do serviço de saúde.

De acordo com a proposta, a divulgação dessas informações deverá ocorrer de forma acessível, permitindo maior controle social e contribuindo para a melhoria da gestão pública. A transparência também é vista como ferramenta para evitar falhas no abastecimento e aprimorar o atendimento aos pacientes.

Com a aprovação na Câmara, o projeto segue para as próximas etapas do processo legislativo, podendo ser encaminhado para sanção do Executivo municipal. Caso seja transformado em lei, a medida deverá impactar diretamente o funcionamento da rede de saúde e a relação entre o poder público e os cidadãos.



