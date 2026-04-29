Um homem de 36 anos foi preso com 237 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (29), na BR-267, entre Lima Duarte e Juiz de Fora. Segundo as informações, a droga tinha como destino o abastecimento de Juiz de Fora e cidades da Zona da Mata.

O entorpecente estava dividido em oito fardos e era transportado no interior do veículo, que seguia no sentido Sul de Minas–Juiz de Fora quando foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

O motorista, natural de Juiz de Fora, não informou a origem da carga e disse apenas que o material seria distribuído na região.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora junto com a droga apreendida.

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