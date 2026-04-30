A linha 436 do transporte coletivo voltou a circular parcialmente nesta quinta-feira (30) no bairro Linhares, em Juiz de Fora. O retorno acontece em um trecho da Rua José Sobreira, entre as ruas Roberto Hargreaves e Professor Raimundo Tavares, após ajustes para viabilizar o trajeto.

Segundo as informações da PJF, a retomada ocorre após testes operacionais e adequações na via. Ainda assim, o atendimento segue parcial, e outros trechos continuam com desvios.

Com essa liberação, o número de locais que tiveram o transporte restabelecido neste mês chega a 20. Nos pontos onde ainda há restrições, os itinerários alternativos seguem sendo mantidos e revisados.

Além disso, quatro linhas terão alterações nos horários a partir de segunda-feira (4): 107 (Vila Montanhesa), 201 (Progresso), 204 (Santa Paula) e 259 (Santa Paula/Av. Rio Branco). As mudanças valem principalmente para dias úteis, mas também incluem fins de semana em alguns casos.

As alterações consideram ajustes operacionais e o impacto no tempo de viagem causado por desvios e aumento no fluxo de veículos.

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