Uma operação de fiscalização realizada na última terça-feira (28), na Zona Norte de Juiz de Fora, resultou na interdição de um estabelecimento por irregularidades sanitárias e na aplicação de seis autos de infração. A ação ocorreu no bairro Benfica.

Durante a operação, foram identificadas irregularidades como funcionamento sem licença e obstrução de via pública em comércios de diferentes setores, incluindo lojas de roupas, padaria, reciclagem de plásticos e serviços de conserto. No restaurante interditado, também houve apreensão e descarte de alimentos impróprios para consumo.

Outro estabelecimento teve produtos de origem animal apreendidos por falta de registro.

As fiscalizações ocorreram em pontos das ruas Custódio Lopes de Mattos, Dona Ana Sales, João Saldanha e Professor Roberto de Andrade.

A ação envolveu equipes de fiscalização urbana, vigilância sanitária, Receita Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.