Juiz de Fora e demais regiões de Minas Gerais terão reforço na fiscalização das rodovias federais com o início da Operação Dia do Trabalho 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal. As ações ocorrem a partir desta quinta-feira (30) e vai até segunda-feira (3), período em que é esperado aumento no fluxo de veículos devido às viagens de lazer, com foco na prevenção de acidentes e no combate a condutas de risco.

Durante a operação, a PRF irá intensificar o policiamento nos trechos com maior índice de acidentes. A estratégia busca reduzir a violência no trânsito diante do aumento do movimento e de comportamentos como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e direção sob efeito de álcool.

A fiscalização será direcionada principalmente a infrações consideradas mais perigosas, como ultrapassagens em locais proibidos, uso de celular ao volante, não utilização do cinto de segurança ou dispositivos de retenção infantil, além da combinação de álcool e direção.

Além das ações repressivas, a PRF também realizará atividades educativas para conscientizar motoristas e passageiros sobre práticas seguras no trânsito. O reforço no efetivo deve ampliar a presença policial e agilizar o atendimento a ocorrências nas rodovias.

As ações de combate à criminalidade também serão intensificadas, com foco na apreensão de drogas e armas, recuperação de veículos roubados e retirada de mercadorias ilícitas de circulação.

Para melhorar a fluidez do trânsito, haverá restrições de circulação para veículos de carga em rodovias de pista simples, nos seguintes dias e horários:

30 de abril (quinta-feira), das 16h às 22h

1º de maio (sexta-feira), das 6h às 12h

3 de maio (domingo), das 16h às 22h

A restrição vale para veículos ou combinações que excedam limites de largura, altura, comprimento ou peso estabelecidos pela legislação. O descumprimento é considerado infração média, com multa de R$130,16, quatro pontos na CNH e retenção do veículo.

A PRF orienta que motoristas planejem a viagem, revisem as condições do veículo, respeitem a sinalização e utilizem os dispositivos de segurança. Em caso de emergência, o telefone de atendimento é o 191.

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