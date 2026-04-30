Juiz de Fora terá a coleta de lixo suspensa nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. A informação foi divulgada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), que orienta a população a não colocar resíduos nas vias públicas durante o período para evitar acúmulo e transtornos.



Segundo o órgão, o serviço será retomado normalmente no sábado (2), seguindo os horários e rotas habituais. Uma equipe de plantão ficará disponível para atender possíveis demandas emergenciais ao longo do feriado.



O Demlurb reforça a importância de que moradores fiquem atentos ao calendário de funcionamento para contribuir com a limpeza e organização da cidade.

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