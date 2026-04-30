Juiz de Fora terá intervenções no trânsito neste fim de semana devido à realização do 2º Insanos Moto Fest JF e da corrida do Circuito do Aço. As mudanças começam no sábado (2), a partir das 12h, com um passeio motociclístico que sairá da Avenida Alencar Tristão, no bairro Salvaterra, e seguirá por vias como as avenidas Deusdedith Salgado, Presidente Itamar Franco, Barão do Rio Branco e Brasil. O tráfego será impactado de forma temporária durante a passagem do comboio.

No domingo (3), a partir das 7h, será realizada a corrida do Circuito do Aço, com largada no estacionamento do Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, no bairro Aeroporto. O percurso inclui ruas e avenidas do entorno, como Eugênio do Nascimento e Prefeito Mello Reis, com previsão de liberação total das vias até o meio-dia.

As linhas de ônibus 500, 510, 515, 537 e 539 podem sofrer alterações nos horários durante o evento. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Juiz de Fora informou que agentes estarão nas ruas para organizar o trânsito e orientar os motoristas, além do uso de painéis informativos e aplicativos de navegação para alertas em tempo real.

Tags:

Educação | EJA