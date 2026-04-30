A Cesama adiou o início das obras de remodelação da rede de esgoto na Rua Braz Bernardino, na região central de Juiz de Fora. Prevista inicialmente para esta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, a intervenção foi remarcada para domingo (3).

Segundo a companhia, a mudança atende à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2024/2026) do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Juiz de Fora, que estabelece o dia 1º de maio como feriado da categoria, sem possibilidade de compensação.

A Cesama destaca que a obra é considerada essencial para a melhoria do sistema de esgotamento sanitário da via. A empresa também afirma que tem adotado medidas para reduzir os impactos no trânsito e minimizar transtornos para moradores, comerciantes e demais usuários da região central.

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