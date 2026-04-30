Juiz de Fora terá mudanças no funcionamento dos serviços públicos nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. A Prefeitura informou que parte dos atendimentos será suspensa, enquanto serviços essenciais funcionarão em regime de plantão. O transporte coletivo urbano será gratuito ao longo do dia.

A Companhia de Saneamento Municipal atuará em esquema de plantão, com atendimentos pelos telefones 115 e 0800 115 3232. Já o Departamento Municipal de Limpeza Urbana não realizará coleta de lixo na sexta-feira, retomando o serviço normalmente no sábado (2). Os ecopontos estarão fechados no feriado e funcionam até 12h no sábado.

As repartições administrativas não terão expediente na sexta-feira. Na área da saúde, os serviços de urgência e emergência, como UPAs, Pronto Atendimento, Hospital de Pronto Socorro (HPS) e unidades de saúde mental com atendimento contínuo, funcionarão normalmente, 24 horas. Outros serviços, como UBSs e centros especializados, serão interrompidos após o expediente de quinta-feira (30) e retomados na segunda-feira (4).

Os agentes de trânsito atuarão normalmente na fiscalização viária e poderão ser acionados por telefone. Em razão do feriado nacional, não haverá cobrança de passagem no transporte coletivo urbano.

A Defesa Civil e a Guarda Municipal manterão atendimento 24 horas. Conselhos tutelares funcionarão em regime de plantão.

Equipamentos de assistência social, como CRAS, CREAS e Centro Pop, estarão fechados, com retorno previsto para segunda-feira (4). Já serviços de acolhimento e abordagem social seguem funcionando normalmente.

Entre os espaços públicos, o Parque Municipal e o Parque da Lajinha funcionarão normalmente durante o feriado e o fim de semana, enquanto o Museu Mariano Procópio permanece fechado para obras. Outros serviços municipais, como a Emcasa, Casa da Mulher e ouvidorias, retomam o atendimento regular na segunda-feira (4).

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