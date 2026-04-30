O Parque Municipal de Juiz de Fora terá programação especial durante o feriado do Dia do Trabalhador e o fim de semana. A iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora oferece atividades gratuitas voltadas a diferentes públicos, incluindo recreação infantil e práticas de bem-estar.

Na sexta-feira (1º), o projeto “Parque em Ação” promove a edição “Desafio dos Sentidos”, com jogos e brincadeiras sensoriais para crianças e responsáveis. A atividade acontece a partir das 13h30, com 20 vagas preenchidas por ordem de chegada, e propõe experiências interativas ligadas ao tato, audição e interpretação, em meio à natureza do parque.

Já no domingo (3), será realizada mais uma edição do “Yoga no Parque”, às 9h, com aula conduzida pela professora Aline Vieira. O ponto de encontro será na Praça Central, às 8h50. A orientação é que os participantes levem colchonete, toalha ou canga.

Além da programação especial, o espaço segue aberto para atividades esportivas e de lazer, com quadras, churrasqueiras e áreas ao ar livre disponíveis ao público.

O Parque Municipal funciona das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h, e está localizado no bairro Nova Califórnia. Linhas de ônibus que atendem o local operam normalmente durante o período.

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