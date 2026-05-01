A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, assinou nesta quinta-feira (30) a ordem de serviço para a elaboração dos estudos e dos projetos básico e executivo do novo Hospital de Pronto Socorro (HPS). O contrato tem valor de cerca de R$3,5 milhões e prazo até outubro deste ano para conclusão. A empresa Faveri Licitações Engenharia Ltda foi a vencedora do processo licitatório.

A contratação contempla a realização de levantamentos técnicos e a elaboração dos projetos necessários para a futura implantação da unidade. Segundo a administração municipal, essa etapa é necessária para viabilizar a captação de recursos destinados à obra.

O valor final do contrato ficou abaixo da estimativa inicial, que era de aproximadamente R$5 milhões. O convênio foi firmado entre a Prefeitura e o Governo de Minas Gerais, com intermediação do Ministério Público, conforme anunciado em dezembro de 2025.

A previsão inicial para conclusão dos projetos era junho de 2027, mas a expectativa é de que os trabalhos sejam finalizados antes desse prazo.

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