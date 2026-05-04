A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de variação térmica, com início mais ameno e elevação gradual das temperaturas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (4), o dia começa com muitas nuvens, mas o tempo abre ao longo das horas, com poucas nuvens à tarde e à noite. As temperaturas ficam mais baixas, variando entre 15°C e 22°C, com ventos fracos.

Na terça-feira (5), o tempo muda de forma significativa, com céu claro durante todo o dia. As temperaturas apresentam maior amplitude, com mínima de 13°C e máxima de 29°C.

A quarta-feira (6) será de poucas nuvens, com leve queda na máxima, que chega a 27°C, e mínima de 14°C.

Na quinta-feira (7), há aumento da nebulosidade e formação de nevoeiro, com temperaturas entre 15°C e 28°C.

Já na sexta-feira (8), o céu fica encoberto, mas com elevação nas temperaturas, que variam entre 16°C e 31°C.

Ao longo da semana, a umidade do ar permanece elevada, podendo chegar a 100%, enquanto os ventos seguem fracos, sem mudanças bruscas nas condições gerais do tempo.

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