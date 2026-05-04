Um reparo realizado pela Companhia de Saneamento Municipal pode afetar o abastecimento de água em bairros da região Oeste de Juiz de Fora nesta segunda-feira (4). A intervenção ocorre na Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Alto dos Pinheiros e exige a interrupção temporária do fornecimento até as 12h.



A medida pode impactar total ou parcialmente os bairros Alto dos Pinheiros, São Lucas, Adolfo Vireque, Granville, além de áreas dos bairros Bosque Imperial e Borboleta.



Segundo a Cesama, o abastecimento será retomado após a conclusão dos trabalhos, com previsão de normalização ao longo da tarde desta segunda-feira.



A companhia informa ainda que imóveis com caixa d’água com capacidade mínima para 24 horas de consumo, conforme orientação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, não devem ser afetados pela interrupção.

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