Juiz de Fora está com inscrições abertas para a segunda edição da Trilha de Capacitação em Empreendedorismo voltada a migrantes residentes no município. A iniciativa é promovida pela Organização Internacional para as Migrações, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Especial de Direitos Humanos. As atividades serão realizadas entre os dias 18 de maio e 13 de julho.

A capacitação é gratuita e inclui oficinas práticas sobre gestão de negócios, com encontros presenciais no Sebrae Juiz de Fora, no período da noite. Ao final do curso, cinco participantes serão selecionados para receber apoio financeiro para investimento em seus empreendimentos. Todos os concluintes terão certificado com reconhecimento nacional.

Serão oferecidas duas turmas, com 30 vagas cada. A primeira é destinada a novos participantes, com conteúdos como gestão financeira, uso de redes sociais para negócios, higiene e manipulação de alimentos e atendimento ao cliente. A segunda turma será voltada a participantes da edição anterior, com temas mais avançados, como planejamento de marketing, estratégias de vendas e consultorias.

Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas, será realizado processo seletivo. A frequência nas atividades também será considerada na escolha dos participantes que receberão o apoio financeiro.

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