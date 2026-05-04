Juiz de Fora realiza nesta segunda-feira (4) ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 13 bairros distribuídos por seis regiões da cidade. Os trabalhos são conduzidos pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Saúde, e incluem visitas domiciliares, aplicação de larvicidas e uso de drones para identificação de focos.

As equipes de Agentes de Combate às Endemias percorrem os imóveis para eliminar criadouros, aplicar produtos em locais com água parada e orientar moradores. A principal estratégia é o chamado tratamento focal, voltado à prevenção da proliferação do mosquito.

Os bairros atendidos incluem Paineiras e São Mateus (região central); Santana (parte baixa), Bosque Imperial e Parque Imperial (Cidade Alta); Milho Branco, Santa Cruz e Industrial (Zona Norte); Arco-Íris, Santa Luzia e Teixeiras (Zona Sul); Borborema (Zona Leste) e Parque Independência (Zona Nordeste).

Paralelamente, drones são utilizados para mapear e tratar áreas de difícil acesso, especialmente na Zona Leste, em bairros como Marumbi, Santa Rita, Bom Jardim, Grajaú, Bonfim e Vitorino Braga, entre outros.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde reforça que a maioria dos focos do mosquito está dentro das residências e pede que moradores permitam a entrada dos agentes, que atuam uniformizados e identificados.

A população também pode denunciar possíveis focos do mosquito por WhatsApp, e-mail ou plataformas digitais disponibilizadas pelo município.

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