Um homem de 49 anos foi esfaqueado nas costas, na tarde da última sexta-feira (1°), enquanto caminhava pelo mergulhão, no sentido Manoel Honório/Centro, em Juiz de Fora. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), onde recebeu atendimento e permaneceu em observação com ferimento considerado superficial.

Segundo a Polícia Militar, o ataque foi cometido por um homem ainda não identificado, descrito como branco, de estatura mediana e magro. Após o golpe com arma branca, o suspeito fugiu.

A vítima informou não conhecer o agressor nem a motivação do crime. Foram realizadas buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para investigação.

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