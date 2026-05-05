Juiz de Fora está com inscrições abertas para um curso gratuito de noções práticas em instalação elétrica predial, voltado a usuários da Assistência Social e seus familiares. A iniciativa é da Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais.

Ao todo, são oferecidas 20 vagas. As aulas começam no dia 2 de junho, com encontros às terças-feiras, das 16h às 18h, no campus do IF Sudeste MG, no bairro Fábrica. O curso terá dez encontros presenciais, realizados semanalmente, e os participantes receberão lanche no local.

A proposta é oferecer conhecimentos básicos na área de instalações elétricas prediais, contribuindo para a qualificação profissional e ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas presencialmente em unidades do CRAS, CREAS ou Centros de Convivência do município.

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