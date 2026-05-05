A Polícia Civil de Minas Gerais investiga um possível caso de envenenamento ocorrido no dia 9 de abril, no bairro São Benedito, em Juiz de Fora, que teve como vítimas uma criança de 6 anos e uma mulher de 34. O caso é apurado pela Delegacia Especializada de Homicídios, que já definiu uma linha de investigação e realizou diligências iniciais.


Segundo a delegada responsável, Camila Miller, a equipe aguarda a conclusão de laudos periciais em análise no Instituto de Criminalística, em Belo Horizonte. Os resultados são considerados essenciais para o avanço das investigações e o esclarecimento dos fatos.


A Polícia Civil informou ainda que detalhes sobre o estado de saúde das vítimas devem ser obtidos diretamente com a unidade hospitalar responsável, em respeito aos protocolos legais e à preservação de dados.


Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão das investigações.

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Civil | Criança | Envenenamento | Investiga | investigação | mulher | Polícia

PCMG - Reprodução

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