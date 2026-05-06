Uma intervenção da Companhia de Saneamento Municipal pode afetar o abastecimento de água em bairros da região Oeste de Juiz de Fora nesta quarta-feira (6). O serviço será realizado entre 8h e 15h, na Rua Otília Leal de Souza, no bairro São Clemente, com interrupção temporária do fornecimento.

Além do São Clemente, o abastecimento pode ser impactado total ou parcialmente nos bairros Marilândia, Nova Califórnia, Granjas Santo Antônio e Novo Horizonte.

Segundo a Cesama, o fornecimento será retomado após a conclusão dos trabalhos, com previsão de normalização ao longo da noite de quarta-feira.

A companhia informa ainda que imóveis com caixa d’água com capacidade mínima para 24 horas de consumo, conforme orientação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, não devem ser afetados pela interrupção.

Tags:

Abastecimento | abastecimento de água | Bairro | Bairros | Cesama | Intervenção | região