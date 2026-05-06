O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio das forças de segurança, deflagrou nesta quarta-feira (6) a terceira fase da Operação Ícaro, com foco direto na atuação do Comando Vermelho em Juiz de Fora, onde a investigação aponta presença da facção em pelo menos cinco bairros da cidade. Ao todo, são cumpridos mais de 200 mandados judiciais, incluindo 60 prisões, 80 buscas e apreensões, além de 66 ordens de sequestro de veículos e o bloqueio de R$ 8,4 milhões em bens e valores.

As ações ocorrem em Juiz de Fora, Eugenópolis, Matias Barbosa e também na cidade do Rio de Janeiro, com ordens expedidas pelas quatro Varas Criminais de Juiz de Fora. Segundo o MPMG, a operação tem como objetivo atingir a estrutura financeira da organização criminosa e desarticular lideranças e núcleos operacionais.

A investigação, conduzida pelas Promotorias de Combate ao Crime Organizado de Juiz de Fora e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), identificou a atuação da facção em diferentes níveis, desde lideranças estaduais até integrantes responsáveis pela logística, lavagem de dinheiro e controle interno das atividades ilícitas.

De acordo com o órgão, esta é considerada a maior operação já realizada contra a organização criminosa na cidade. A apuração resultou na apresentação de nove denúncias contra integrantes ligados a diferentes núcleos do grupo.

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