Um acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas com ferimentos leves na manhã desta quarta-feira (6), na BR-040 nas proximidades do acesso ao aeroporto, em Juiz de Fora, sentido Rio de Janeiro.



De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, havia pouca visibilidade no momento da batida, principalmente devido à neblina, o que pode ter contribuído para o acidente.



As vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades hospitalares da cidade.



O trânsito no local não chegou a ser totalmente interrompido, funcionando em meia pista durante o atendimento da ocorrência.

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