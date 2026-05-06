Um incêndio atingiu um depósito de materiais recicláveis na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Tenente Guimarães, no bairro Nova Era, em Juiz de Fora. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, não há registro de vítimas.

O chamado foi registrado por volta das 8h40, e equipes foram enviadas imediatamente ao local. Quatro viaturas atuam no combate às chamas, com apoio sendo articulado de caminhão-pipa e pá mecânica.

Até o momento, as causas do incêndio não foram identificadas. O combate ao fogo segue em andamento.

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