Juiz de Fora realiza nesta quarta-feira (6) ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em 23 bairros, com vistorias em imóveis e uso de drones para identificação de focos, especialmente na região Sudeste. As atividades são conduzidas pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Saúde.

Os agentes de combate às endemias percorrem residências para eliminar criadouros, aplicar larvicidas em locais com água parada e orientar moradores. Já os drones são utilizados para mapear terrenos baldios, imóveis abandonados e outras áreas de difícil acesso, além de auxiliar na aplicação de produtos.

As ações ocorrem em bairros como Paineiras e São Mateus (região central); Santana e Borboleta (Cidade Alta); Santa Cruz e Milho Branco (Zona Norte); Teixeiras e Santa Luzia (Zona Sul); Borborema (Zona Leste) e Parque Independência (Zona Nordeste).

O uso de drones se concentra na região Sudeste, em áreas como Santo Antônio, Vila Olavo Costa, Vila Ideal e Parque Serra Verde, além de pontos das regiões Central e Leste.

A Subsecretaria de Vigilância em Saúde reforça que a maior parte dos focos do mosquito está dentro das residências e pede que moradores permitam a entrada dos agentes, que atuam uniformizados e identificados.

Denúncias de possíveis focos podem ser feitas por WhatsApp, e-mail, plataforma online ou presencialmente nas unidades do DIGA

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