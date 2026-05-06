O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em conjunto com as forças de segurança, cumpriu mais de 200 mandados judiciais durante a terceira fase da Operação Ícaro, deflagrada nesta quarta-feira (6), com foco na atuação do Comando Vermelho em Juiz de Fora. A investigação aponta presença da facção em pelo menos cinco bairros do município, Nova Era, Dom Bosco, Vila Montanhesa, Vista Alegre e Grama. Ao todo, foram 60 mandados de prisão, 80 de busca e apreensão, 66 de sequestro de veículos e bloqueio de cerca de R$ 8,4 milhões em bens e valores. Até o fim da manhã, 49 prisões haviam sido efetivadas.



As ações ocorreram em Juiz de Fora, Eugenópolis, Matias Barbosa e também na cidade do Rio de Janeiro, com ordens expedidas pelas quatro Varas Criminais de Juiz de Fora. Entre os materiais apreendidos estão armas, munições, drogas, veículos e dinheiro em espécie.



A operação é conduzida pelas Promotorias de Combate ao Crime Organizado de Juiz de Fora e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Penal. O objetivo é atingir a estrutura da organização criminosa, desde lideranças estaduais até núcleos responsáveis por lavagem de dinheiro, gestão operacional e controle interno da facção.



Durante entrevista coletiva realizada ao final da manhã, autoridades estaduais destacaram a importância da atuação integrada no combate ao crime organizado. O governador de Minas Gerais, Mateus Simões, afirmou que ações coordenadas são fundamentais para enfrentar organizações complexas. “Quando temos um esforço coordenado, temos resultados mais robustos. Isso faz toda a diferença no combate ao crime organizado, que é bem estruturado e ramificado”, disse. Segundo ele, a operação também representa um recado de que não há espaço para a atuação de facções no estado.

Promotores que atuam no caso informaram que o número total de apreensões ainda está sendo contabilizado, mas confirmaram a apreensão de diversos materiais ilícitos. A investigação resultou na apresentação de nove denúncias contra diferentes núcleos ligados à facção.







Tags:

Comando Vermelho | Mandados | operação