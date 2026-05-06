A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) assinou, nesta quarta-feira (6) o contrato do novo espaço que sediará temporariamente o Colégio de Aplicação João XXIII. Após a conclusão do chamamento público, realizado para identificar, no mercado imobiliário local, imóveis capazes de atender à demanda por salas de aula e espaços administrativos, e a realização de vistorias técnicas e análise documental, foi definido que as atividades serão transferidas para o imóvel do Colégio Pio XII, localizado na Rua Espírito Santo, n° 1301, no Centro de Juiz de Fora.

Segundo a UFJF, durante o processo, a Universidade conduziu análise econômica e jurídica detalhada, além de tratativas com as empresas que apresentaram propostas. O imóvel selecionado foi considerado capaz de atender integralmente às necessidades institucionais, reunindo, em um mesmo espaço, as condições estruturais exigidas para receber os alunos do Ensino Fundamental, Médio e EJA, além de apresentar vantagem econômica e segurança jurídica para a formalização do contrato.

Com a assinatura, a UFJF inicia imediatamente o processo de mudança, que foi previamente planejado. As equipes envolvidas já realizaram a organização logística, incluindo limpeza de mobiliário e preparação para o transporte de carteiras escolares, mesas e demais equipamentos. A transferência será feita ao longo dos próximos dias, com o objetivo de garantir a instalação adequada das salas de aula e setores administrativos no novo endereço.

O cronograma com previsão de retorno das atividades letivas está em elaboração pelo Colégio de Aplicação João XXIII e será divulgado em breve.

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