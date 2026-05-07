



Um empresário de 35 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (7) em Juiz de Fora ao ser flagrado com um carro clonado avaliado em cerca de R$ 200 mil. O veículo, roubado no Rio de Janeiro em abril deste ano, seguia em direção a Belo Horizonte com placa adulterada.

A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal na Unidade Operacional da corporação em Juiz de Fora. Durante a fiscalização, os policiais identificaram irregularidades nos elementos de identificação do automóvel e constataram que o carro original havia sido roubado no dia 11 de abril.

Segundo a PRF, a placa usada no veículo pertencia a outro automóvel do mesmo modelo, registrado em Bragança Paulista, o que poderia fazer com que o proprietário original recebesse multas indevidas.

O motorista, natural de São Paulo e morador de Divinópolis, afirmou que comprou o carro de uma pessoa conhecida por meio de um site de venda de veículos.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil de Juiz de Fora.

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