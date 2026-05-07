Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais suspeito de furtar R$52 mil de uma rede varejista no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora. O crime aconteceu no dia 21 de abril e parte do dinheiro foi recuperado após o investigado confessar a ação e revelar onde havia escondido os valores.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado após análise de imagens de segurança e levantamentos investigativos realizados com apoio das forças de segurança. Ele foi localizado e preso nesta quarta-feira (6), no local onde trabalhava, no bairro Igrejinha.

Durante a abordagem, o homem confessou o furto e alegou ter cometido o crime após o imóvel onde mora, no Bairro Grajaú, ter sido atingido pelas fortes chuvas registradas em Juiz de Fora no mês de fevereiro.

Ainda de acordo com a polícia, parte do dinheiro furtado foi encontrada no local indicado pelo suspeito. O restante, conforme apurado, teria sido gasto em compras.

O investigado foi levado para a delegacia, teve a prisão em flagrante ratificada por furto qualificado e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para apurar a possível participação de outras pessoas no crime.

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