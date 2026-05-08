A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de temperaturas elevadas e mudança gradual nas condições do tempo, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta sexta-feira (8), o dia começa com muitas nuvens, mas o tempo abre ao longo do período, com predomínio de poucas nuvens à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 31°C, com ventos moderados pela manhã e fracos nos demais períodos.

No sábado (9), o tempo começa aberto, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia, deixando o céu mais fechado entre a tarde e a noite. Os termômetros seguem entre 17°C e 31°C.

Já no domingo (10), Dia das Mães, a previsão indica possibilidade de chuva isolada, embora as temperaturas permaneçam elevadas, variando entre 17°C e 32°C.

A umidade do ar varia entre 30% e 100%, enquanto os ventos permanecem fracos na maior parte do período, contribuindo para a sensação de abafamento, especialmente durante as tardes.

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