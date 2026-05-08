A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou nesta quinta-feira (7) o primeiro lote de beneficiários do programa Compra Assistida, iniciativa do Governo Federal voltada às famílias que perderam suas moradias durante as fortes chuvas de fevereiro de 2026. Os cadastrados já podem consultar a situação do benefício pela plataforma GovBR.



Segundo a administração municipal, os contemplados participarão, na próxima semana, de uma reunião organizada em conjunto com a Caixa Econômica Federal para receber orientações sobre as próximas etapas do programa.



Também está prevista a implantação de um sistema de atendimento por agendamento para auxiliar os beneficiários com dúvidas, regularização de pendências e acompanhamento do processo.



O programa Compra Assistida integra as ações emergenciais destinadas às famílias atingidas pelas chuvas e busca garantir acesso à moradia para os desabrigados.