Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (8) no km 773,8 da BR-040, próximo a Juiz de Fora, provocando a interdição total da rodovia nos dois sentidos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava cilindros com produtos perigosos, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, acetileno e gás carbônico. A pista já foi totalmente liberada.

Segundo as primeiras informações, duas pessoas sofreram ferimentos leves no acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e seguia para o local no momento da ocorrência.

Por causa do tombamento e do risco envolvendo a carga, a pista precisou ser totalmente fechada. O trânsito chegou a registrar cerca de dois quilômetros de congestionamento em cada sentido da rodovia.

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