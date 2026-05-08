Uma manobra operacional realizada pela Cesama nesta sexta-feira (8) pode provocar interrupções no abastecimento de água em partes da Vila Santa Rita de Cássia, em Juiz de Fora. Os trabalhos acontecem em caráter emergencial na Rua Doutor Geraldo Paleta e devem seguir até às 14h30.

Segundo a companhia, o abastecimento pode ser afetado principalmente nas ruas Doutor Geraldo Paleta, Urias Fonseca e Professora Alzira Pereira de Oliveira.

A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado ainda na noite desta sexta-feira, após a conclusão da intervenção.

De acordo com a Cesama, imóveis com caixa d’água com capacidade para ao menos 24 horas de consumo não devem sofrer impactos significativos durante o período de interrupção.

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