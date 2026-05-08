O trânsito na Zona Norte de Juiz de Fora terá alterações neste sábado (9) para a realização da corrida “Acelleradas Night Run”. As mudanças começam às 19h e afetam trechos da Avenida Brasil, Acesso Norte e vias da região do bairro Barbosa Lage. Algumas linhas de ônibus também terão itinerários alterados durante o evento.

A largada da corrida será na Avenida Brasil, na altura do Shopping Jardim Norte. As participantes irão ocupar a faixa da direita da via, enquanto as demais faixas permanecerão liberadas para o tráfego de veículos.

O percurso segue pelo Acesso Norte, com retorno próximo à ponte do Barbosa Lage, passando pela Avenida Coronel Vidal e Rua Doutor Henrique Burnier, antes de retornar ao estacionamento do shopping.

A previsão é que o trânsito seja totalmente liberado às 22h. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana irão atuar na organização do fluxo e na segurança das competidoras.

Durante a realização da corrida, linhas do transporte coletivo que passam pela região operarão com desvios temporários. Entre elas estão as linhas 700 (Barbosa Lage), 703 (Barbosa Lage/Santa Amélia), 705 (Jóquei Clube III) e 727 (Araújo).

A orientação é para que motoristas evitem a região durante o período do evento e utilizem rotas alternativas.

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