A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de mudanças no tempo, com início mais frio e chuvoso e retorno gradual do calor, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (11), o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas, principalmente pela manhã. À tarde, a chuva perde força, mas o céu segue carregado. As temperaturas variam entre 14°C e 21°C, mantendo a sensação de frio.

Na terça-feira (12), o tempo melhora. A manhã terá nevoeiro e poucas nuvens, enquanto a tarde será de céu claro. Os termômetros marcam entre 12°C e 24°C, com destaque para a madrugada mais fria da semana até então.

A quarta-feira (13) terá aumento nas temperaturas, com máxima chegando a 29°C, apesar da presença de muitas nuvens ao longo do dia.

Na quinta-feira (14), o tempo segue abafado, com possibilidade de chuva isolada e temperaturas entre 17°C e 31°C.

Já na sexta-feira (15), a previsão indica pancadas de chuva isoladas e leve queda nas temperaturas, que variam entre 17°C e 29°C.

Ao longo da semana, a umidade do ar permanece elevada, variando entre 30% e 100%, enquanto os ventos seguem fracos, sem previsão de mudanças bruscas nas condições climáticas.

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