Uma jovem de 24 anos morreu na noite desse domingo (10) após a moto em que estava ser atingida na traseira por outra moto na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora. Com o impacto, ela foi arremessada contra um poste e morreu no local. A mãe da vítima, de 62 anos, que estava na garupa, ficou ferida. O motociclista envolvido fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso pela Polícia Militar após resistir à abordagem.

Segundo a PM, a segunda motocicleta trafegava em alta velocidade no momento da colisão. Após o acidente, o condutor deixou o local sem ajudar as vítimas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento. A passageira da moto apresentava dores no quadril e escoriações na mão, sendo encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).

A perícia técnica realizou os trabalhos no local, e o caso será encaminhado para investigação da Polícia Civil.

Tags:

acidente | moto